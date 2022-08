Vuelta-gedicht op trappen bij Jaarbeursplein onthuld: 'Een blijvend aandenken'

Utrecht - Op de trappen bij het Stadskantoor in Utrecht is een Vuelta-gedicht onthuld. Stadsdichter Ruben van Gogh schreef het gedicht 'Wielertaal' in opdracht van de bibliotheek. Samen met inwoners van Utrecht is het vertaald in alle 21 talen van de deelnemende wielrenners aan de Vuelta, maar ook in het 'Uteregs', Bredaas en Bosch, de steden waar de Vuelta langskomt.