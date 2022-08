Eindelijk een beeld van Jits Bakker in Utrecht: 'Een echt geschenk aan zijn geliefde stad'

Die levensechte, sierlijke stijl is ook duidelijk terug te vinden in het beeld op het Ledig Erf. Jits Bakker begon in 2000 aan het beeld en heeft er in de loop der jaren aan gewerkt. Het is gegoten in brons en afgewerkt met diverse lagen donkergrijze en groene patina. Zoon Tibo: "Het zijn twee wielrenners die elkaar achter de broek aan zitten. De eerste is net over de finish gegaan en steekt zijn armen omhoog, maar die tweede is een paar seconden later en die kijkt nog net naar rechts om te kijken of hij het nog haalt. De winnaar en de tweede erachteraan, het is iets wat zo herkenbaar is voor velen."