Cel- en taakstraffen voor vechtende voetbalhooligans in Woerdens café

In januari van 2020 zaten supporters in een kroeg aan de Havenstraat in Woerden te kijken naar de wedstrijd tussen Feyenoord en Heerenveen. Rond 20.15 uur kwamen er plots een aantal auto’s aanrijden. Supporters van Feyenoord stapten, grotendeels vermomd, uit en renden de kroeg in. Daar ontstond een korte maar hevige vechtpartij. Meerdere mensen raakten gewond en de kroeg had veel schade.