De Parade in Utrecht trekt net zoveel bezoekers als voor corona: 'Gedraaid als vanouds'

Overigens werden er wel minder theaterkaarten verkocht dan in 2019, de laatste editie zonder beperkingen. Toen gingen er 91.000 tickets over de toonbank, dit jaar ongeveer 80.000. Van Pinxteren heeft daar wel een verklaring voor, er was namelijk een theatertent minder dan in andere jaren. "Vanwege werkzaamheden aan het fietspad in het Moreelsepark was het festivalterrein kleiner dan voorheen. Maar de meeste voorstellingen waren alsnog uitverkocht, zeker in de weekenden."