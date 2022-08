Mo ontdekte als volwassene dat hij ADHD heeft: 'Dat maakt mij wie ik ben'

Utrecht - "Zeg maar, Mo." Je vindt hem bij het winkelcentrum in Lunetten in de Utrechtse wijk Zuid. Stoppelbaardje, bruine ogen. Een Lakers T-shirt en een blikje spa in zijn hand. Hij praat met zijn vriend, maar heeft wel even tijd. "Ik woon hier pas sinds kort in Lunetten. Maar ik zeg je eerlijk, ik heb veel gezien."