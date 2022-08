Utrechtse start-up maakte simulaties van drukte tijdens Tour en Vuelta: 'Menselijk gedrag vangen in een computermodel'

In een 3D-omgeving brengt uCrowds bezoekersstromen in beeld zodat mogelijke knelpunten worden gesignaleerd. Voor de ontwikkeling van de software is ook kennis gebruikt over sociaal groepsgedrag en basisregels voor menselijk gedrag. Daarnaast zijn onderlinge bewegingen tussen mensen bestudeerd. In de praktijk konden de onderzoekers vervolgens testen of hun voorspellingen overeenkwamen met de realiteit.