Bewoners ontruimde woningen Zeist weer terug naar huis na gaslek in kruipruimte

De woningen in de omgeving van de Brugakker werden vanmiddag rond 13:50 uur ontruimd uit veiligheidsoverwegingen. De concentratie gas was volgens de woordvoerder zodanig hoog dat het risico op ontploffing bestond. "Als dat risico aanwezig is, moet je deze maatregelen nemen. Tot het opgelost is, zorgen we dat het gebied voldoende is afgezet", zei hij eerder op de middag.