Gaslek in Zeist, 15 woningen ontruimd

Hoe groot het risico op ontploffing is, is volgens de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) lastig in te schatten. "Maar als de concentratie gas zodanig is dat het kan ontploffen, is dat risico gewoon aanwezig en moet je die maatregelen nemen. Tot die tijd zorgen we dat het voldoende is afgezet, mocht er toch iets gebeuren."