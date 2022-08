Hoe kon het zó misgaan op de Lek? Nog veel onduidelijk over dodelijk vaarongeluk

Bij de jachthaven in Lopikerwaard wordt er ook genoeg over dit ongeluk gesproken. De mensen die met hun boot in de haven liggen, zeggen nog maar eens met hun neus op de feiten te worden gedrukt. Want, hoe leuk het ook is op het water, het gevaar is altijd dichtbij, zeggen ze. "Als je een kleine boot hebt en dan een enorm vrachtschip voorbij ziet komen, weet je: o ja, je bent écht heel klein", zegt Brenda uit Lopik. "Maar eigenlijk zou je dat op het water misschien altijd moeten beseffen."