Vitens vreest stijging waterprijzen: 'Kan oplopen tot 25 procent'

Vitens doet er naar eigen zeggen alles aan om het drinkwater in de provincie goed te verdelen. “In Nederland zijn we heel goed in het afvoeren van water”, legt Hannema uit. "Maar om ervoor te zorgen dat we ook genoeg water hebben in tijden van droogte, moeten we het regenwater vasthouden en niet naar zee afvoeren. En daarvoor is nieuwe infrastructuur nodig, zoals dijken, dammen en meertjes."