'Steeds meer gemeenten weren vastgoedbelegger op de woningmarkt'

Bij een zelfbewoningsplicht moeten kopers van een nieuwbouwhuis zelf in het huis gaan wonen. Ook mogen ze pas na een aantal jaar het huis weer verkopen. Bij opkoopbescherming mogen beleggers in bepaalde wijken geen woning kopen. Het is aan de gemeente om te bepalen in welke wijken die maatregel geldt. De opkoopbescherming kan, in tegenstelling tot de zelfbewoningsplicht, ook gelden voor al bestaande bouw.