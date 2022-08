Vuelta drijft op honderden vrijwilligers: 'Ik hou van die verbindende onderlinge sfeer'

Yvonne is tevreden over de begeleiding via onder meer een app en nieuwsbrieven. "Er is ook een kick-off met vrijwilligers geweest. Daar werd allerlei informatie verstrekt over het evenement, de shiftplanning en er was een inspirerende speech van oud-wielrenner Stef Clement." Ze is inmiddels zo'n vijf jaar vrijwilliger. Naast de evenementen is ze met regelmaat actief bij Paleis Soestdijk en sportcentrum De Trits in Baarn. "Als je op een gegeven moment met je werk moet stoppen door je thuis situatie ga je toch op zoek naar iets anders en dan blijkt er eigenlijk heel veel mogelijk te zijn. En door mijn verhalen worden andere mensen ook weer enthousiast."