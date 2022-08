NS is zakkenrollers zat en waarschuwt reizigers: 'Ze hebben allerlei trucjes en kunnen er zo bij'

Maar wat is nou de beste manier om je waardevolle spullen op te ruimen? In je broekzak? In je tas met een rits? Of toch in een buidelzakje zodat het goed in je zicht is? Opties te over en daar schuilt ook precies het probleem. "Nou ja, ze hebben dus allerlei trucjes. Ze kunnen je aanspreken, ze kunnen tegen je aan lopen. Het gaat om het moment dat je even niet oplet en ze er toch zo bij kunnen zijn. Dus hou je spullen goed in de gaten en sluit alles goed af", benadrukt Belderbos nog maar eens.