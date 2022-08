Van mallejan tot vorkjesschudders: historische landbouwtuigen te zien op oogstfeest Leusden

Leusden - Nog even tussen de vers gemaaide rogge op zoek naar een schroef en moer, en daarmee zou de historische maaimachine het weer moeten doen. Want de machine stopt ineens met maaien als voormalig boer Johan Boersen ermee aan het werk is en de gevallen schroef is de boosdoener. De maaimachine is een van de historische landbouwwerktuigen die tijdens het 25ste oogstfeest op hoeve Groot Zandbrink in Leusden te zien is. Johan is een van de vrijwilligers die de landbouwwerktuigen onderhoudt.