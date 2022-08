Nationaal Hitteplan morgen weer van kracht: 'Niet bedoeld voor wie het betuttelend vindt'

Toen het Hitteplan in juli werd afgekondigd, vonden mensen dat soms "betuttelend", zag de woordvoerder in de reacties. "Mensen zeiden dat ze zelf ook wel merkten dat het warm was." Voor hen is het plan dan ook niet bedoeld. "We willen instanties als de GGD en het Rode Kruis informeren, zodat zij op hun beurt organisatoren van evenementen, verzorgingshuizen en mantelzorgers instrueren om extra op te letten."