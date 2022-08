Horeca baalt van getouwtrek om personeel met GGD: ‘Tegen die tarieven kunnen wij gewoon niet op’

Die digitalisering zit er voor de horeca gewoon niet in. Er zijn horecatijgers nodig die rondlopen met dienbladen of achter het fornuis in de keuken staan. Wennink blijft daarom maar hameren op de cijfers, en met name het uurloon. "Tegen de tarieven die de GGD bieden, kunnen wij gewoon niet op. Het is gewoon niet mogelijk. Is het nou een commercieel bedrijf en doet ie dat uit commercieel oogpunt, kun je nog zeggen dat het de marktconforme werking. Maar goed, dit is geen commercieel bedrijf dit is een overheidsinstantie en die zit in dit geval de horeca in de weg."