Alle veiligheidsregio's moeten weer extra crisisnoodopvang regelen voor asielzoekers

Andere kortetermijnmaatregelen om de druk op het aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten, lopen niet goed. Er zijn twee cruiseschepen besteld waarop asielzoekers opgevangen kunnen worden, maar geschikte locaties zijn nog steeds niet gevonden, laat een woordvoerder van de staatssecretaris weten. Het plan is nog steeds om een cruiseschip in een haven in Velsen te laten aanmeren, maar er wordt nog onderzoek gedaan op welke manier dat veilig kan. Met diverse andere gemeenten worden gesprekken gevoerd over een locatie voor het tweede schip.