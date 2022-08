Schippers zien meer gevaarlijke situaties op het water: ‘Het gaat heel vaak bijna fout, en soms helemaal’

Fluitsma is zelf schipper in de beroepsvaart. Ze merkt dat de regels op het water lang niet voor iedereen even duidelijk zijn. "In tegenstelling tot op de autoweg is er een groot verschil tussen vaarweggebruikers. Een gedeelte daarvan is gedwongen de verkeersregels te kennen door middel van een vaarbewijs. Maar er is ook een grote groep die dat niet hoeft."