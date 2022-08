'Ook met minder koeien kun je een goed belegde boterham verdienen'

De komende weken vaart het programma 'Margreet' over kleine Utrechtse riviertjes. Ze praat met passanten en bewoners over de geneugten en zorgen van wonen langs het water. Hoe is het bijvoorbeeld om te boeren in Natura 2000-gebied? Waar kunnen we nog nieuwe huizen bouwen, waar is ruimte voor recreatie en hoe houd je nieuwbouwwijken leefbaar?