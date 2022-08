Roze of toch blauwe muisjes: geslacht luiaardjong DierenPark Amersfoort bekend

Het is bij luiaards lastig om aan de buitenkant te zien of het een mannetje of vrouwtje is. Daarom duurde het even voordat het duidelijk werd welk geslacht het jong heeft. Om hier achter te komen is er een dna-test uitgevoerd. "Nu Diego zelfstandig op ontdekking gaat in het verblijf en niet meer altijd op de buik van zijn moeder ligt, konden wij een haartje afnemen. De moeder is in het begin erg beschermend over het jong. Wij willen onrust voorkomen, dus hebben wij gewacht op het moment dat hij zelfstandig op onderzoek uitging”, legt dierenverzorgster Christel Broekman uit.