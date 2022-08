Lisette vervult heldenrol en blust brand in schuurtje Baarnse basisschool: 'Niet meer dan normaal'

Hoewel Lisette misschien wel erger heeft voorkomen, voelt ze zich beslist geen heldin. "Nee, het is in mijn ogen niet meer dan normaal dat je handelt in zo'n situatie", zegt ze nuchter. "Je ziet een calamiteit, dan schiet je in actie. Dat lijkt me een natuurlijke reactie. Voordat de brandweer er is ben je toch al gauw vijf à zes minuten verder. Dus heb ik een brandslang gepakt en geblust, heel veel spannender is het niet." Desondanks heeft ook de Baarnse burgemeester Mark Roëll haar al bedankt. "Tegen hem heb ik hetzelfde gezegd", vertelt ze lachend.