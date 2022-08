Rijk past bij weigergemeenten voortaan zelf bestemming aan voor azc

Een van die instrumenten is het mogelijke overnemen van de vergunningsverlening van gemeenten. Als een locatie geschikt is voor een asielzoekerscentrum, maar niet de juiste bestemming heeft, moet de gemeente dat in principe aanpassen. Als die blijft weigeren, wijzigt het rijk voortaan zelf het bestemmingsplan van de locatie zodat het Central Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) het gebouw kan kopen en er asielzoekers in op kan vangen.