Recordpoging in sporthal in Veenendaal, 700.000 dominostenen moeten om

En dat is wel nodig om zo enorm veel stenen neer te zetten. Vorig jaar probeerde het team van Vriens het Duitse record van 596.000 domino's ook al te verbreken, maar lukte dat niet omdat er te weinig mensen beschikbaar waren. "Toen hadden we een wat mindere voorbereiding. Dat kwam onder meer door corona. Een aantal bouwers zei daardoor af en sommigen mochten Nederland überhaupt niet binnen. Daarom hebben we toen de keuze gemaakt het iets kleiner te houden. Maar dit jaar doen we ons uiterste best over dat record heen te gaan, en ruim ook."