Boeren gaan actievoeren tijdens Vuelta: 'Vlaggen, spandoeken en een gigantische rij trekkers bij Woudenberg'

La Vuelta Holanda bevestigt dat Agractie een demonstratie heeft gepland tijdens de tweede etappe. Daarnaast is er tijdens de derde etappe in Breda een protest van LTO Nederland. "We hebben er geen problemen mee zolang het parcours niet wordt geblokkeerd en de wedstrijd niet wordt belemmerd", laat een woordvoerder weten. "Er is een Nederland vrijheid van meningsuiting en demonstreren is toegestaan. Wij moeten dit in goede banen leiden terwijl we het peloton een veilige doorgang geven." Of de actie in beeld wordt gebracht is aan de regisseur van de tv-uitzending, stelt de woordvoerder.