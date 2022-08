Podcast Eerst de Vuelta, dan de Tour: Jan Janssen over zijn dubbelslag en het Utrechtse drieluik

Utrecht - Eerst de Vuelta, dan de Tour. Het was nog nooit vertoond. Jan Janssen won in mei 1967 als eerste Nederlander de Ronde van Spanje. Een jaar later werd hij pas echt legendarisch door dit te herhalen in Frankrijk. In de aanloop naar de start van de Vuelta in Utrecht nam Jeroen Wielaert de nu 82-jarige Janssen voor een indringende podcast terug naar zijn succesvolle sixties.