Explosies dreunen na in Hoef en Haag: 'Ineens heeft de hele straat een deurbelcamera'

Vandaar dus die extra camera's. En ze is niet de enige. Natuurlijk: in sommige straten was de deurbelcamera al populair, maar er zijn toch ook een hoop bewoners die 'm bewust hebben aangeschaft na de incidenten. Begin juli een ontploffing, een paar dagen later een woning gesloten vanwege "ernstige dreiging" en eind juli wéér een explosie bij een ander huis. "We dachten dat we in een superveilig dorp waren gaan wonen, maar nu begin je een beetje te twijfelen."