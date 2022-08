Ouders overleden kinderen krijgen niet te horen wie seance hielden op begraafplaats Rusthof

Moeder Radia is sindsdien flink achteruit gegaan. Ze geeft aan slecht te slapen en heeft thuis herbelevingen die over haar dochters gaan. Omdat dat niet beter werd, slaapt ze sinds februari in een hotel op kosten van de gemeente. Sinds een paar weken is ze weer thuis, omdat het hotel voor haar naar eigen zeggen meer een hospice begon te worden. Volgens haar en haar artsen is een fysiek gesprek met de leden van de seancegroep nodig om tot psychologisch herstel te komen.