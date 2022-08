Weinig animo bij mbo'ers voor UIT: 'Het is natuurlijk voor het eerst'

Volgens van Strien had het bestuur geen idee hoeveel kaarten er verkocht zouden worden. "Het is natuurlijk voor het eerst dat mbo'ers zich kunnen opgeven en het is dan heel lastig om in te schatten hoeveel kaarten er verkocht gaan worden. Het aantal verkochte kaarten is in ieder geval niet lager dan verwacht en we zijn niet teleurgesteld. Het is een nieuw project, en het is gaaf dat er 26 kaarten verkocht zijn. Bij het beschikbaar stellen van 200 kaarten hielden we al rekening met een ruime marge."