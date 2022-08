Podcast Eerst de Vuelta, dan de Tour: 'Utrecht, Breda en Den Bosch laten goede Vuelta-organisatie zien'

Een mooi team werd het in Spanje, met Raymond Martin, Sven-Ake Nilsson, Christian Seznec en Christian Levavasseur. Aan deze Franse ploeggenoot deed Joop gaarne de leiderstrui over die hij op 24 april '79 had veroverd in de proloog in Jerez de la Frontera en daarna vijf dagen droeg. Levavasseur was in de etappe van Murcia naar Alcoy meegegaan met een lange ontsnapping. Het was goed geregeld zo. De trui bleef dik een week in de ploeg, maar Zoetemelk kreeg niet te maken met de drukte eromheen.