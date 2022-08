Ook rechtbank oordeelt: geen straf voor doodsteken Pool in Oudewater

Oudewater - Een 38-jarige man uit Polen is niet strafbaar voor het doodsteken van een landgenoot in een woning in Oudewater. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland vandaag laten weten. De uitspraak is geen verrassing. De officier van justitie en de advocaat van de verdachte waren het eerder al eens over het feit dat de man uit noodweer handelde.