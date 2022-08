Vinkevener (61) hoort 10 jaar cel tegen zich eisen voor grootschalige drugshandel

Vinkeveen - Een 61-jarige man uit Vinkeveen moet als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt tien jaar de cel in. Hij wordt ervan verdacht de spil te zijn in de grootschalige verwerking van en handel in cocaïne en het witwassen van drugsgeld. Volgens het OM is alleen een lange gevangenisstraf passend, mede omdat de verdachte geen blijk geeft van enig inzicht of spijt en uit niets blijkt dat hij wil breken met zijn criminele carrière.