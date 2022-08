Chatten met Utrechtse standbeelden: door de technologie van het heden een kijkje in het verleden

Utrecht - Appen met Johan van Nassau of de Utrechtse paus Adrianus VI? Dat kan nu in het Utrecht. In het kader van Utrecht 900 is er een interactieve rondleiding waarbij deelnemers ook kunnen chatten met de standbeelden van historische figuren. Zij vertellen je dan 'hoogstpersoonlijk' wie ze zijn en wat hun rol was in de geschiedenis van de stad.