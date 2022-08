Nationaal Hitteplan? 'Zo m'n hoedje op en smeren met factor 50'

In het park lijkt het erop dat eenieder z'n eigen hitteplan volgt. De één gaat 's ochtends hardlopen in plaats van 's avonds, want "dan is het nog een beetje koel"; de ander houdt sowieso z'n gemak. "We gaan nu wandelen, dan gaan we naar huis en dan gaan we de rest van de dag binnen zitten", zegt een man van een ouder echtpaar. "Maar we kunnen goed tegen de hitte."