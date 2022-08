Streep door Vuelta-festiviteiten in Amersfoort na onenigheid met landelijke organisatie

De partijen konden het onder meer niet eens worden over de keuze van een goed doel. La Vuelta Hollanda maakt zich hard voor het Fonds Gehandicaptensport en wil dat alle lokale organisaties zich daarbij aansluiten, maar Amersfoort had al een goed doel. Hengeveld: "Dat was het opknappen van fietsen voor kinderen van ouders die het niet goed kunnen betalen. Dat was een lokaal goed doel en spreekt de mensen hier in Amersfoort meer aan dan een nationaal goed doel. Dat is één van de dingen waar we niet uit zijn gekomen."