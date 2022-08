'Filmende fietser' begrijpt Utrechtse titel van beste fietsstad, maar: 'Situatie bij station zwaar ondermaats'

Toch valt ook in de beste fietsstad van de wereld nog wel wat aan te merken, blijkt uit een kleine rondgang onder passerende fietsers. "In Leiden hoef je een stuk minder lang te wachten op het stoplicht", vertelt een jongedame. Terwijl anderen zich juist beklagen over het aantal wegwerkzaamheden en bouwprojecten langs de weg: "Hier bij het station is het al langere tijd een chaos. Het is een grote bouwput."