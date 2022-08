Apothekers slaan alarm over medicijntekort: 'Leidt tot gevaarlijke situaties'

Het tekort aan medicijnen speelt overigens al langer. Daar zijn volgens Groenendijk meerdere redenen voor. Een daarvan is de globalisering. "Daardoor vinden de productieprocessen niet meer in Nederland of Europa plaats", legt ze uit. "En ook grondstoffen zijn schaars en worden vaak maar op een plek verwerkt. En als er dan ergens in de aanvoerlijn een verstoring is, merken we dat hier in de apotheek."