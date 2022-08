Slot Zuylen is toneeldecor voor het verhaal over de rebelse oud-bewoonster Belle

Zuylen - De kamers in Slot Zuylen waar Belle van Zuylen gewoond heeft, zijn omgetoverd tot een toneeldecor. Drie acteurs spelen in verschillende ruimtes het verhaal van de vrijgevochten Belle die haar tijd ver vooruit was. Zij leefde in een tijd waar haar uiterlijk haar grootste goed was en waar het doel van een adellijke vrouw was een goede partij te trouwen. Maar zij was een intelligente vrouw die nieuwsgierig was naar de wereld en die andere plannen had met haar leven.