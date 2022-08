Utrecht in hoger beroep tegen uitspraak over anti-abortusdemonstratie: 'Het schuurt en knelt'

"Ik zal tegen deze uitspraak in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hierbij weeg ik niet alleen het demonstratierecht mee, maar ook de (grond)rechten van de kwetsbare vrouwen die de kliniek in vrijheid en ongestoord moeten kunnen bezoeken", schrijft burgemeester Dijksma in een brief aan de Utrechtse gemeenteraad. "Ik hecht grote waarde aan het grondrecht om te demonsteren. In Utrecht faciliteren wij alle soorten demonstraties, ook als die plaatsvinden in de omgeving van de abortuskliniek. Maar ik zie wel dat het bij deze demonstraties schuurt en knelt. De impact die demonstraties daar hebben op bezoekers van de kliniek is namelijk niet te vergelijken met andere demonstraties. Zeker omdat deze demonstraties niet zozeer over een algemene openbare meningsuiting gaan, maar persoonlijk worden gericht aan vrouwen die de kliniek bezoeken."