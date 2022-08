Utrechtvaarten van Krommerijnder afgelast: ‘We willen het risico niet nemen dat we niet terug kunnen varen'

Inmiddels is het water weer zover gezakt dat de Krommerijnder niet meer in het balkengat ligt, de oorspronkelijke ligplaats van de schuit. “We hadden er net een vaart opzitten toen we er bij terugkomst achter kwamen dat het water te ver gezakt was om nog weer terug de ligplaats in te kunnen. We hebben de schuit daarom nu bij de opstapplaats liggen, dat is de reden dat we nog wel vaarten kunnen verzorgen tussen Wijk bij Duurstede en Cothen. Anders hadden we die ook allemaal moeten cancelen”, zegt Kauffman.