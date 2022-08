De energierekening loopt steeds verder op: 'Ik reken erop dat het rijk snel met geruststellende maatregelen komt'

Ondertussen stijgt niet alleen de energierekening, maar lopen ook de prijzen van boodschappen en uitjes de spuigaten uit. Daarom doen veel mensen noodgedwongen een stap terug in hun uitgavenpatroon. Hoe kun je dit nu het beste aanpakken? Financieel coach Carolien Vos geeft tips. "De kleine uitgaven zijn een grote valkuil. Een grotere uitgave zoals een dagje pretpark is vaak een bewuste keuze, maar neem je dan bijvoorbeeld je eigen broodjes mee of ga je een patatje en ijsje halen? Je hebt vaak niet in de gaten dat zulke uitgaven enorm kunnen oplopen." Vos raadt verder aan om te kijken wat er wél kan in plaats van wat er niet kan. "Het klinkt heel simpel, maar dit is soms een eyeopener. In plaats van naar een pretpark of het zwembad kun je bijvoorbeeld ook gaan picknicken en wat extra's meenemen. Dit is nog steeds vele malen goedkoper dan uit eten gaan. En het gaat toch vooral om de beleving en ervaring."