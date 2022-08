Techniek laat bootlift in de steek

Bunschoten-Spakenburg - "Ontzettend balen" vertelt Erik. Hij is van Dutch Boat Lifting en zijn één van de vier partijen die de bootlift aan het realiseren zijn in Bunschoten-Spakenburg. "We hebben vorige week succesvol de automatische overloop kunnen testen. We hebben net het eerste bootje overgezet, maar we hebben een probleempje in de tractielier." De lieren zijn de staalkabels waarmee de boot naar boven wordt getakeld. "Eén van de lieren zit in de knel" vervolgt de ontwerper.