Dertigers Diede en Zep verlaten de Randstad, net als steeds meer mensen

Utrecht blijft haar "stadje", maar de rust in het veel kleinere Culemborg spreekt haar aan. "We wonen bovenin een flat met een plat dak. Het is nu heel warm, dus 's avonds zetten we alle ramen open. Je wordt dan sowieso wel een paar keer per nacht wakker van autoalarmen of scooters. In die zin denk ik: misschien is zo'n dorp zo gek nog niet", zegt ze lachend, wetende dat Culemborg óók een stad is.