Hortensia eruit, maagdenpalm of slangenkruid erin: zo maak je je tuin hittebestendig

Daar is Gert Kramer het mee eens. "Die planten die we importeren vanuit de evenaar-regio krijgen al een optater als het twee graden boven nul is, en we hebben nog steeds winters met vrieskou." Palmen zouden wel kunnen, beaamt hij, al zijn ze wel wat werk in de winter. "Je kan ze inpakken als het hard gaat vriezen, dan verhoog je de overlevingskans van een plant."