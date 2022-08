Chillen met een perenijsje: panda's in Rhenen krijgen nu veel koele snacks

Panda-zoon Fan Xing schrikt ondertussen van het ijsbad dat in het verblijf is gezet. Toch een tikkie te fris misschien, lacht een bezoeker van achter het glas. Maar Fan Xing is al snel gewend, wijst verzorger Brenda al aan. Het is extra druk in hun keukens, vanwege die kilo's ijsjes, ijsschaafsel en drinkbakken die er geproduceerd moeten worden. "Van de gorilla's tot de orang-oetans: ze zitten met deze tropische temperaturen allemaal aan het ijs. Eigenlijk best simpel: we vullen een beker of een emmer met water en hun lievelingssnack, en bevriezen die dan. In het geval van de panda's is het wortel- en perenijs op een stokje van bamboe."