Gemeente overvallen door opvang vluchtelingen in Hotel Van der Valk in Houten

Het COA informeerde de gemeente dinsdag, één dag voordat de opvanglocatie in gebruik werd genomen. Het bericht verraste de gemeente. "We zijn nu onverwacht voor dit feit komen te staan en gaan nu in gesprek met het COA. Niet zo zeer over de gang van zaken, maar over hoe we er nu voor zorgen dat het zo goed mogelijk verloopt", zegt een woordvoerder van de gemeente. Wel is er begrip voor de situatie. "We zijn ervan doordrongen dat de situatie in Ter Apel onhoudbaar is. "