Duikplank bij de Eem is weer terug tijdens de hittegolf: 'Na 30 seconden zat er al tien man op'

Eemnes - De duikplank in de Eem bij Eemnes is weer terug. Met het oog op de hittegolf heeft boer Kees Rigter de plank gisteren neergezet en direct stonden tientallen kinderen in de rij om er vanaf te springen. Eindelijk is er weer iets leuks te doen in Eemnes, zegt Kees. "Want Eemnes is het enige dorp in West-Europa zonder café."