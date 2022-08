Medewerker basisschool De Bilt op non-actief na meldingen grensoverschrijdend gedrag

Er is naar aanleiding van de meldingen contact gezocht met de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente. Dat heeft geleid tot een bijeenkomst met de betrokken ouders waarbij ook de politie, GGD, de schooldirectie en de directie van het kinderdagverblijf aanwezig waren. Politie en Openbaar Ministerie hebben volgens de school laten weten dat op basis van de beschikbare informatie gekeken wordt of sprake is van een verdenking van een strafbaar feit en of er dus aanleiding is een onderzoek te starten.