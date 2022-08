Steeds meer Nederlanders vertrekken uit Randstad

Volgens het CBS neemt de trek vanuit de Randstad al sinds 2014 toe. In dat jaar verhuisden er iets meer dan 48.000 Randstedelingen naar een gemeente elders in het land. In 2020 was dat aantal gegroeid naar zo'n 70.000 en afgelopen jaar steeg dit verder. Vooral inwoners van 30 jaar en ouder trekken uit de Randstad weg. Daartegenover staat dat twintigers er juist vaker naartoe trekken. Dat laatste gebeurt met name vanwege studie of werk.