Herdenking Japanse capitulatie: 'Het gevaar is er nog steeds'

Voor Francis Hazekamp (73) was de oorlog thuis nooit ver weg, met een vader die vier jaar krijgsgevangen was en gedwongen werd te werken aan de beruchte Birmaspoorweg. Waar het verleden in sommige gezinnen te zwaar was om in alle openheid besproken te worden, was dat bij haar thuis in Amersfoort niet het geval. "Mijn vader vertelde altijd spannende verhalen. Dat hij met zijn vrienden medicijnen ging stelen of dat ze in de jungle ontzettend lekker van een python hadden gegeten. Hij liet de pijnlijke verhalen over de martelingen en zo achterwege."