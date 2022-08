'Vuelta Plogging': samen zwerfafval opruimen langs het parcours op de Heuvelrug

Omdat wandelen en genieten van de omgeving op de Heuvelrug een populaire activiteit is onder veel bewoners en bezoekers, is het idee ontstaan om tussen 22 en 31 augustus samen met ondernemers, bezoekers en inwoners zwerfafval op te ruimen in een zo groot mogelijk gebied. "Op dit moment hebben we voldoende vrijwilligers om over 60 kilometer de bermen van het Vuelta-parcours op te ruimen. Onze ambitie is de volledige route van 100 kilometer tussen Rhenen en Utrecht te doen.”